Sara Tommasi avrebbe abortito per curarsi dal bipolarismo

Qualche tempo fa, Sara Tommasi aveva comunicato di aspettare un bambino dal compagno Angelo Guidarelli. Finalmente un momento di serenità per l'ex showgirl, che negli anni aveva dovuto affrontare molti problemi di salute. Ma le cose oggi sono cambiate e, tramite la sua inseparabile manager Debora Cattoni, Sara ha fatto saper di aver interrotto la gravidanza.

La manager, infatti, in un lungo post su Instagram ha spiegato perché ha deciso di seguire professionalmente e umanamente una persona problematica come Sara Tommasi e alla fine ha annunciato l'interruzione della gravidanza. "Sara fra l’altro è fidanzata con Angelo Guidarelli, non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura, il suo fidanzato le sta sempre vicino", ha scritto Debora sul post. Le cure a cui si riferisce la manager sono quelle per combattere il bipolarismo, disturbo della personalità di cui la Tommasi sarebbe affetta. Il messaggio è accompagnato da un video della soubrette in sala trucco. Sorride, sembra serena.

C'è da dire che in molti hanno dubitato della sincerità delle due. Il caso sembra tanto somigliare alla saga Prati/Caltagirone/Perricciolo/Michelazzo. Qualcuno ha detto che Sara si sia inventata tutto. Ma su un fatto così delicato speriamo proprio che non sia così.

Quello che sappiamo per certo è che Angelo Guidarelli, il fidanzato di Sara Tommasi, esiste. Più volte i due, infatti, sono stati paparazzati insieme. Non abbiamo molte informazioni sul suo conto: dovrebbe avere 55 anni ed essere un imprenditore nell'ambito delle acque minerali.