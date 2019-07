Evade dai domiciliari per vedere la finale di Wimbledon: ora rischia il carcere

Non ha resistito alla tentazione di assistere alla finale di Wimbledon, così un uomo di 57 anni di Stezzano, in provincia di Bergamo, è evaso dai domiciliari per recarsi in un pub. L'episodio è avvenuto domenica 14 luglio.

Purtroppo per lui, però, proprio mentre assisteva in diretta tv a quella che è stata definita un'epica battaglia (durata quasi 5 ore) tra Djokovic e Federer, una pattuglia dei Carabinieri è andata a casa sua per i controlli di rito e, ovviamente, i militari hanno scoperto che l'uomo non c'era. E quando è tornato a casa, a partita terminata, ha trovato i militari pronti ad arrestarlo.

Portato davanti al giudice, l'uomo ha riconosciuto il proprio errore e si è scusato dicendo: "Ho fatto una stupidaggine, lo so. Sono andato in un locale per vedere l'ultimo set, proprio in quel momento hanno fatto il controllo in casa".

L'arresto è stato convalidato e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Brescia che valuterà la pena da scontare. Ora rischia fino a 4 mesi di carcere.

Secondo la notizia riportata dal Corriere della Sera, l'uomo (a partire dal 28 giugno) stava scontando 4 mesi di domiciliari a causa del mancato pagamento dell’assegno familiare all’ex moglie.

Ma quella per la finale di Wimbledon non è stata la prima evasione per lui. Infatti già lo scorso 7 luglio era stato beccato da un militare mentre girava tranquillamente in bicicletta e denunciato.