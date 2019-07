Irina Shayk, nuovo amore in vista dopo la rottura con Bradley Cooper?

Negli ultimi mesi la super top model Irina Shayk è stata al centro delle notizie di gossip per colpa di un triangolo amoroso: dopo l’uscita di A Star is Born, si era vociferato di un possibile flirt tra il suo ormai ex compagno Bradley Cooper e la popstar Lady Gaga, entrambi protagonisti del film che ha ottenuto un enorme successo e anche diversi premi.

In realtà, pare che tra l’attore e la cantante non ci sia stato nulla e, anzi, i due hanno più volte negato il flirt. Nonostante questo, il rapporto tra Irina e Bradley è entrato in crisi, anche se non si sa se per colpa di Lady Gaga o per altri motivi. Alla fine la loro storia d’amore si è conclusa.

Dopo solo 5 settimane dalla rottura ufficiale, pare che la modella abbia già trovato un nuovo amore. In realtà, si tratta di un uomo misterioso che è stato fotografato con lei in un parco giochi di New York, dove Irina ha portato la figlia Lea di 2 anni. Nelle foto i due sono stati sorpresi in un atteggiamento di grande confidenza: erano seduti molto vicini e a un tratto è scattato un mezzo abbraccio.

L’identità dell’uomo rimane ignota e non si può sapere con certezza se si tratta del nuovo compagno della modella: potrebbe essere, infatti, anche solo un amico o persino un parente che l’ha semplicemente accompagnata a fare una passeggiata. A giudicare dal suo aspetto apparentemente sereno, la modella russa sembra aver reagito bene alla rottura con Cooper, dopo cinque anni d’amore e una figlia. La stessa cosa si può dire per lui che, di recente, è stato fotografato tutto sorridente durante una serata in un club. Tra Irina e Bradley pare sia rimasto comunque un buon rapporto, soprattutto per garantire alla loro bambina un clima sereno nel quale crescere.

