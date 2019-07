Giulia De Lellis fa impazzire i fan con le sue foto hot

Dopo le storie tormentate, prima con il tronista Andrea Damante e poi con il cantante Irama, Giulia De Lellis sembra aver finalmente ritrovato il sorriso e l'amore, accanto al suo Andrea Iannone.

Sorridente, radiosa e decisamente sexy: così si mostra in un set fotografico in costume appena pubblicato sul suo profilo Instagram e i fan riconoscono finalmente la splendida Giulia di un tempo.

Capelli bagnati mossi dal vento e un costume intero nero con scollatura a balconcino. Lo sguardo dell'influencer è decisamente cambiato, ora che è lontana dalle vecchie pene d'amore. E Giulia ne è perfettamente consapevole, a giudicare dalla didascalia che allega all'album fotografico.

La De lellis, infatti, scrive: “Lei è un’inguaribile sognatrice dai sogni troppo grandi e troppo stretti per essere condivisi fuori dal suo mondo. Però a volte fa entrare .. È una cacciatrice di libertà, ama vivere davvero. Vi prego non cercate di comprenderla, nessuno ci riuscirebbe. Non cercate di addomesticarla, non avete idea della forza che possono avere i sogni. Tutti quei casini che ti porti dentro ti rendono ciò che sei, non combatterli. Lo capisco sai, non è semplice. Ma le persone come te inseguono la verità. Quella non è mai facile da trovare, ma se non provi, non vivi. Se non vivi, non ami.E se non ami cosa ci stai a fare in questo mondo ? Quindi vai, prenditela quella gioia li..”.

Le foto hanno fatto impazzire i fan della De Lellis che, oltre a premiare il post con oltre 330mila like in poche ore, non hanno risparmiato commenti pieni di complimenti ed elogi per la sua bellezza.

(Credits photo: Instagram/giuliadelellis103)