Melissa Satta e Boateng di nuovo insieme (più innamorati che mai)

Lo scorso inverno si erano lasciati e la decisione sembrava definitiva, per questo nessuno avrebbe pensato che i due sarebbero tornati insieme.

Eppure già da giorni Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avevano cominciato a pubblicare Storie su Instagram che facevano supporre un riavvicinamento. Qualche esempio? Boateng aveva condiviso una foto al mare di Melissa con il loro bambino, scrivendo "le mie scimmiette". La Satta, invece, aveva pubblicato una foto che la ritraeva con il calciatore e la scritta "Appuntamento con questo qui".

Nonostante i due non abbiano risparmiato "cuoricini" nei loro post, si ipotizzava che questo ritrovato feeling fosse soltanto una ricerca di equilibrio per il bene di Maddox. Ma pare proprio che non sia così e che sotto ci sia molto di più.

A fugare tutti i dubbi, ci ha pensato proprio Melissa, che ha pubblicato una foto di un enorme mazzo di rose rosse (dono del calciatore) con il cuore pulsante del suo Prince. L'immagine, dal significato inequivocabile, conferma tutti i messaggi che Melissa e Boateng si sono scambiati nei giorni scorsi: è di nuovo amore tra i due!

Ovviamente la notizia ha reso felicissimi i fan, che hanno sempre fatto il tifo per loro. I "Satteng" sono tornati e sono più innamorati che mai.

(Credits photo: Instagram/melissasatta e princeboateng)