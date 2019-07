Monica Bellucci si fa bionda (ed è bellissima)

A 54 anni, Monica Bellucci è ancora una delle donne italiane più belle e ammirate di sempre. Il suo fascino è in gran parte dovuto ai suoi tratti tipicamente mediterranei che fanno impazzire i suoi fan.

Tuttavia, in questo momento la nota attrice ha deciso di stravolgere completamente il suo look: la lunga chioma castano scuro, infatti, ha lasciato spazio a un taglio long bob biondo platino.

È stata la stessa attrice a postare una foto su Instagram che la ritrae nella versione bionda. Inutile dirlo, Monica è bellissima anche con questo look ma i fan del fascino mediterraneo possono stare tranquilli perché si tratta di un look temporaneo: “Torno al biondo ma questa volta per esigenze di scena – ha scritto l’attrice sui social – per il nuovo film diretto dal regista Kaouther Ben Hania e dal titolo ‘L’uomo che aveva venduto la sua pelle’”.

In effetti, non è la prima volta che Monica è costretta a cambiare look per esigenze del copione; non resta che attendere, dunque, per vederla calarsi nel suo nuovo personaggio dalla chioma bionda.