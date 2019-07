Chihuahua rubato viene ritrovato morto in un sacchetto di plastica

L'orrore arriva da Sesto San Giovanni, dove una cagnolina di 5 anni è stata prima sottratta all'affetto della sua famiglia e poi "restituita" morta in un sacchetto dei rifiuti.

Tiffany, questo il nome della sfortunata chihuahua, era regolarmente chippata e amatissima da Angela e dal suo compagno.

Lunedì scorso la cagnetta era con il suo proprietario, in giro per commissioni. Tiffany è rimasta da sola in auto per pochi minuti, mentre lui era in Farmacia. Ma al suo ritorno ha trovato l'auto aperta e la cagnolina non c'era più.

Immediatamente i proprietari, disperati, hanno avviato le ricerche: l'annuncio e i numerosissimi appelli, con tanto di promessa di lauta ricompensa, sono stati diffusi sui social, col supporto di amici animalisti.

Sono stati giorni di attesa, speranza e apprensione, fino alla terribile notizia, giunta solo oggi: Tiffany è stata trovata morta, in un sacchetto dei rifiuti. Un geometra che segue i lavori di una piscina in via Bixio ha trovato la busta con dentro il corpicino senza vita della cagnetta. Era stata gettata a terra, oltre il cancello.

I proprietari, sconvolti da tanta violenza e affranti per la perdita della piccola Tiffany, hanno sporto denuncia. Ora sono in corso gli esami per accertare le cause della morte della cagnolina.

(Credits photo: Facebook)