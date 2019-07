Il numero dei like su Instagram sarà nascosto: parte il test in Italia

"Vogliamo aiutare le persone a porre l'attenzione su foto e video condivisi e non su quanti like ricevono". È con queste parole che Instagram fa partire il suo test, quello di nascondere il numero di like che un post ha ricevuto. Solo l'utente che l'ha pubblicato potrà vederlo. Non è un aggiornamento definitivo: la sperimentazione è partita a maggio scorso in Canada e ora è approdata anche qui in Italia. Come reagiranno i like addicted?

"Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l'esperienza sul social", hanno aggiunto dalla società controllata da Facebook. In sostanza, sarà ancora possibile mettere like, ma non si visualizzerà più il numero totale dei "Mi Piace". Insomma, non vedremo più scritto "piace a 50 persone", ma "piace a Luca Rossi e ad altre persone": ovvero, si visualizzerà solo il nome degli amici. Gli utenti oggetto di sperimentazione verranno avvisati con un messaggio.

In questo modo, anche gli abusi degli influencer e chi non rispetta le regole dell'Antistrust facendo pubblicità occulta, verranno in qualche modo colpiti. Forse loro saranno i primi a non farsi piacere la novità. Questo è il pensiero dell'Unione Nazionale Consumatori, che attraverso le parole del suo presidente Massimiliano Dona, fa sapere: "Noi siamo stati i primi a scoperchiare il problema ma è difficile monitorare il fenomeno. La nuova politica di Instagram, se divenisse definitiva, affronterebbe il problema alla radice".

Se il test dovesse dovesse diventare uno standard, allora ci troveremmo di fronte a una piccola grande rivoluzione. Soprattutto per quelli che hanno fatto di Instagram un vero e proprio business.