“Chiuso per tramonto incombente”: il romantico cartello di un libraio

Nella frazione di Pollica, in provincia di Salerno, Paolo Baron, il proprietario di una libreria vicino alla spiaggia, ha stupito tutti con il suo romanticismo: l’uomo adora guardare il tramonto ed è per questo che quando può abbandona momentaneamente il suo negozio per andarsi a godere lo spettacolo del sole che scende sul mare all’orizzonte.

“Chiuso per tramonto incombente (torno subito)”: questa è la frase scritta sul cartello che Paolo espone sulla porta della sua libreria e che sta facendo il giro del web, strappando un sorriso alle persone romantiche come lui. “Mi piace godermi lo spettacolo – ha spiegato l’uomo come riporta l’Huffington Post – ci si lascia travolgere troppo spesso dalla frenesia di tutti i giorni”.

È per questo che Paolo ha deciso di dedicarsi un momento speciale come un tramonto, invitando i clienti a fare lo stesso e a ripassare in libreria più tardi.