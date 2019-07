Via libera al Codice rosso: il ddl per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è legge

Il Senato ha dato il via libera definitivo al ddl sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La nuova legge, chiamata Codice rosso, sarà presto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà così effettiva: in Parlamento ha registrato 197 sì e 47 astenuti.

Questo è un grande passo avanti nella lotta contro la violenza sulle donne, un fenomeno che negli ultimi anni ha destato grande preoccupazione per la sua diffusione e per l’elevato numero di femminicidi. Adesso le vittime di violenza hanno più garanzie e riceveranno aiuto in tempi più brevi, anche in casi che finora non erano considerati reato: tra questi, c’è anche il cosiddetto “revenge porn”, ossia la pubblicazione e la diffusione di immagini intime e private online come vendetta nei confronti di un ex partner. Chi commetterà questa azione d’ora in poi rischierà il carcere.

“La legge Codice Rosso rappresenta il massimo che si può attualmente fare sul piano legislativo per combattere la violenza sulle donne – ha commentato in una nota il Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno - dopo questa svolta, sono consapevole che l'impegno per combattere la violenza sulle donne non può finire qui: per esempio, sarà essenziale operare sul piano della riduzione dei tempi dei processi penali”.

“Come ho sempre sostenuto – ha detto ancora il Ministro - la violenza sulle donne è molto spesso una conseguenza delle discriminazioni; dunque, gli interventi legislativi devono essere accompagnati da azioni concrete sul piano culturale”.