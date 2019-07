GF Vip 4, ecco chi sono i personaggi che avrebbero già fatto il provino

In autunno tornerà in tv su Canale 5 il Grande Fratello Vip, giunto ormai alla sua quarta edizione: la prima grande novità di quest’anno riguarda la conduzione del reality che passerà da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini. Il giornalista passerà così da opinionista, ruolo che aveva nelle precedenti edizioni, a guida dello show che vedrà come protagonisti tanti personaggi dello spettacolo.

In questo periodo la produzione sta facendo le selezioni dei concorrenti e sono già diversi i vip che avrebbero fatto il provino: secondo alcune indiscrezioni riportate da TvBlog, tra questi ci sarebbe la modella showgirl di origini brasiliane Fernanda Lessa, personaggio da tempo assente dalla tv ma già esperta in fatto di reality, avendo già partecipato nel 2006 a L’Isola dei famosi.

Un altro veterano di questo tipo di programmi che avrebbe sostenuto il provino per il GF Vip sarebbe Scialpi: il cantante non molto tempo fa è stato uno dei protagonisti di Pechino Express. Tra i papabili ci sarebbe poi anche Matilde Brandi, soubrette che ha da poco partecipato a Tale e Quale Show; infine, pare che abbia già fatto il provino anche Claudia Galanti, anche lei ex naufraga del noto reality.

Tra gli altri nomi dei potenziali vip che potrebbero varcare la porta della casa del Grande Fratello c’è anche quello della pornostar Cicciolina e dell’ex moglie di Al Bano, Loredana Lecciso.