Manuel Bortuzzo torna a nuotare dopo la sparatoria e sfida i campioni

Manuel Bortuzzo è davvero inarrestabile. Come ha mostrato in un video pubblicato sul suo canale Instagram, è tornato ad allenarsi in piscina e sembra più in forma che mai, tanto da sognare la partecipazione alle Olimpiadi.

Nella didascalia del post che lo mostra mentre si allena, Manuel si rivolge a Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri, due campioni di nuoto italiani, sfidandoli in un "50 stile". Mentre suo padre Franco, sempre accanto a suo figlio, scrive: «Oggi si è deciso di fare sul serio».

Visualizza questo post su Instagram @greg_palt @gabrydetti vi sfido in un 50 stile!! Quando volete Un post condiviso da Manuelmateo (@manuelmateo_) in data: 16 Lug 2019 alle ore 4:19 PDT

Il giovane nuotatore lo scorso febbraio è stato raggiunto da un proiettile nel corso di una sparatoria davanti all'Axa di Roma restando paralizzato alle gambe.

Ma quel proiettile non ha neppure scalfito la sua forza di volontà, diventato una vera fonte di ispirazione per tanti. La sua storia, infatti, verrà anche raccontata in un film diretto da Roul Bova.

Intanto, parallelamente, prosegue il processo contro Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due giovani di Acilia accusati del ferimento di Manuel. Entrambi hanno scelto il rito abbreviato per poter godere di uno sconto di pena, in caso di giudizio di colpevolezza.

(Credits photo: Instagram/manuelmateo_)