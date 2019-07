Caterina Balivo: incidente hot e pioggia di insulti sulle sue foto

Per Caterina Balivo è stata confermata la conduzione della seconda edizione di "Vieni da Me". Intanto, però, ora si gode una meritata vacanza a Capri, senza dimenticare di aggiornare i suoi fan.

Proprio dall'isola, che è spesso meta delle sue vacanze, la bella Caterina ha già postato molte foto. Ma lacune di queste hanno sollevato un vero e proprio polverone di critiche e insulti.

Caterina, infatti, si è mostrata bella e abbronzata mentre prende il sole in barca con un ampio cappello di paglia e un costume intero nero. Ai più attenti osservatori, però, non è sfuggito l'incidente hot: nella foto si nota un capezzolo della conduttrice. Sono bastati i primi commenti (come “Capezzoli in bella vista” e “Capezzolino birichino”), per scatenare una pioggia di reazioni, molte delle quali decisamente volgari. Qualcuno ha addirittura insinuato che la conduttrice abbia mostrato il dettaglio di proposito.

Visualizza questo post su Instagram Nel blu #caterinabalivo #caterinasecrets #auroratime #siamotroppoavanti Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 16 Lug 2019 alle ore 5:48 PDT

Non è andata molto meglio con le foto che mostrano Caterina Balivo in discoteca a Capri, con un look ricercato ed un make up acqua e sapone. Nella didascalia la conduttrice invita i giovani a divertirsi e andare in discoteca, ma senza drogarsi e ubriacarsi.

Anche in questo caso i commenti cattivi sono stati tantissimi e sono stati scritti da chi non ha apprezzato la naturalezza con cui la conduttrice si è presentata ai suoi fan.

Qualcuno ha scritto senza mezzi termini: “Hai dei lineamenti orribili in queste foto. Proprio brutta. Ritorna in pausa social… si stava molto meglio senza le tue cagate online”.

Insomma, quando una influencer pubblica una foto sui social, sa bene che potrà aspettarsi di tutto. Ma è davvero necessaria tutta questa cattiveria?

(Credits photo: Instagram/caterinabalivo)