Trezeguet, beccato ubriaco al volante, insulta i poliziotti: "Sfigati e pezzenti"

La scorsa notte, intorno alle 00.40, David Trezeguet viaggiava a bordo del suo Suv a velocità sostenuta per le strade di Torino (in zona via Po, angolo via Montebello) quando una improvvisa sterzata per evitare all'ultimo secondo un pedone ha allertato alcuni agenti in servizio.

I Poliziotti, raggiunta e affiancata l'auto dell'ex calciatore, hanno mostrato la paletta per intimare la sosta. Chiedendo poi al calciatore di mostrare patente e libretto e sottoporsi all’etilometro.

La richiesta degli agenti non deve essere piaciuta molto al campione e ai passeggeri che erano al momento a bordo dell'auto con lui, tanto che uno di loro pare gli abbia anche suggerito di gettarsi per terra e fingere di stare male per far sopraggiungere l'ambulanza: "così non ti possono fare nulla", ha consigliato l'amico.

Trezeguet non ha dato ascolto all'amico, ma si è rifiutato di sottoporsi subito alla prova dell'etilometro: "Lo faccio tra un'ora", avrebbe risposto. Ma di fronte all'insistenza di poliziotti e agenti della municipale, il campione si è alterato ed ha cominciato ad insultarli: «Pezzenti», «poveracci, non guadagnate nemmeno duemila euro».

Ritrovata momentaneamente la calma, Trezeguet si è sottoposto all'etilometro. Ma scoperto il risultato che non lasciava presagire nulla di buono per lui (1,76 g/l), si è alterato nuovamente e li ha insultati ancora: «Siete degli sfigati», «concha tu madre».

Alla fine del concitato confronto, David Trezeguet è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale.

In una nota del SIUP (sindacato italiano dei lavoratori della Polizia di Stato) su questo episodio si legge: «L’arroganza, la strafottenza di questo signore, che soltanto perché è ricco, si sente al di sopra della legge e dell’autorità si contrappone alla grande professionalità ed equilibrio dei poliziotti che hanno proceduto con la massima regolarità».

(Credits photo: Instagram/trezeguetofficial)