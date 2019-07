Austin Butler interpreterà Elvis nel biopic sul Re del Rock and Roll

L'incredibile successo di "Bohemian Rapsody", il biopic sul leggendario frontman dei Queen, ha aperto la strada a numerose produzioni sullo stesso genere. Al film che racconta la vita di Freddy Mercury, è seguito "Rocketman", il biopic dedicato ad Elton John, e diversi altri.

Ora è giunto il momento di rispolverare i ricordi del mitico Elvis Presley, l'indiscusso Re del Rock and Roll. E a riportare sotto i riflettori la figura di questa vera e propria icona culturale del Novecento è il regista Baz Luhrmann (che ha già diretto capolavori come 'Il grande Gatsby' e 'Moulin Rouge!'), con una produzione Warner Bros Pictures.

Il lungometraggio non ha ancora un titolo definitivo, ma il registra, dopo aver incontrato tanti talenti, ha individuato l'attore che presterà il suo volto per il ruolo di Elvis. Si tratta di Austin Butler, attore 27enne che ha debuttato nel 2018 in 'The Iceman Cometh' accanto a Denzel Washington (ricevendo ottime critiche) e che vedremo presto in 'C'era una volta a Hollywood' di Quentin Tarantino, accanto a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

A proposito della scelta di Butler, il regista ha affermato: "Non potevo realizzare questo film senza il giusto cast, e abbiamo cercato a lungo un attore con la capacità di evocare il singolare movimento naturale e le qualità vocali di questa impareggiabile star, ma anche la vulnerabilità interiore dell'artista".

Per il ruolo dell'enigmatico manager di Elvis, invece, Luhrmann ha scelto il due volte premio Oscar Tom Hanks. Il film racconterà il loro rapporto durato 20 anni, dall'ascesa alla fama incontrastata.

Il film è diretto e scritto da Luhrmann con Craig Pearce. Le riprese inizieranno il prossimo anno in Australia.

(Credits photo: People.com)