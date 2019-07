Tradimento: ecco quali sono le età più a rischio per gli uomini e per le donne

Nella vita può capitare a tutti di tradire o di subire un tradimento da parte della persona amata. Le cause di tutto ciò possono essere varie ma alcuni studi e alcuni sondaggi hanno dimostrato che esisterebbe una correlazione tra la propensione al tradimento e l’età: in sostanza, uomini e donne tradiscono in periodi di vita diversi.

Secondo queste ricerche, gli uomini sarebbero più propensi a tradire quando si avvicina un nuovo decennio, in particolar modo nel momento di passaggio dai 29 ai 30 anni e in quello tra i 49 e i 50 anni. Per le donne, invece, l’età critica durante la quale sarebbero più attratte dall’evasione e dal tradimento sarebbe intorno ai 40 anni, ossia a quell’età in cui generalmente una donna avverte il passaggio dalla giovinezza alla maturità e dunque vive un periodo di confusione durante il quale ha bisogno di conferme. Secondo il sondaggio considerato, il 68% delle donne ha tradito il proprio partner proprio tra i 40 e i 45 anni. Le donne più giovani, invece, tendono a essere più fedeli.

Nel caso delle coppie sposate c’è un altro elemento che influisce sulla propensione al tradimento, ovvero gli anni di matrimonio. La crisi del settimo anno, ad esempio, può essere la causa dei tradimenti: dopo questo traguardo, infatti, ben 6 uomini su 10 e 5 donne su 10 tradiscono il proprio partner. Le cose migliorano a partire dal dodicesimo anno di matrimonio in poi; dopo il 18esimo anno, ad esempio, a tradire è solo una persona su 10.