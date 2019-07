Gerusalemme: scoperta una metropoli di 9000 anni fa

Una vera e propria metropoli, risalente al Neolitico - circa 9000 anni fa - è stata scoperta a Motza, cittadina poco distante da Gerusalemme. "Questa scoperta rivoluzionerà completamente quello che sappiamo del Neolitico", ha commentato il co-direttore degli scavi. Nell'insediamento, molto probabilmente ci abitavano 3000 persone. Si sta parlando di un'area di circa 4.000 metri quadrati, ovvero uno dei siti più estesi del Medio Oriente dell'Età della Pietra. Se non del mondo intero.

La scoperta è arrivata per caso. In quella zona si stavano effettuando dei lavori per la costruzione di un'autostrada: è così che è venuta alla luce la metropoli. Gli addetti ai lavori non potevano credere ai loro occhi, tutti pensavano che quel luogo nel Neolitico fosse completamente disabitato. Oltre alle mura e ai resti di alcuni edifici, sono stati rivenuti alcuni utensili per la caccia e l'allevamento. Questo fa capire che la comunità che allora abitava la metropoli era altamente specializzata. Inoltre, sono state scoperte anche alcune capanne, che probabilmente servivano per la conservazione dei legumi - soprattutto lenticchie - utili per il sostentamento di tutti gli abitanti.

Ma non solo. Sono stati trovati anche migliaia di punte di freccia, asce per abbattere alberi, falci e coltelli. "Questa scoperta è la prova di una pratica intensiva dell'agricoltura. Le ossa di animali rinvenute nel sito mostrano che gli abitanti degli insediamenti si erano specializzati sempre più nella pastorizia, mentre l'uso della caccia per la sopravvivenza è gradualmente diminuito".

Un archeologa, che ha partecipato allo scavo, ha spiegato: "Questo è probabilmente il più grande scavo risalente al Neolitico effettuato in tutto il Medio Oriente: ci permetterà inoltre di fare enormi passi in avanti nella ricerca, data la vasta quantità di reperti che siamo riusciti a salvare".