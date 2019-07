"Gossip Girl": arriva il reboot della serie (ma c'è una brutta notizia)

In un momento in cui spopola la mania del reboot e la nostalgia delle vecchie serie sta contagiando tutti, arriva anche quello di "Gossip Girl", la fortunatissima serie andata in onda tra il 2007 e il 2012.

La serie, ambientata nell'Upper East Town, raccontava la vita di un privilegiato gruppo di giovani rampolli di Manhattan, prevalentemente raccontata attraverso i messaggi di Gossip Girl.

Tra gli amatissimi protagonisti della serie c'erano Blake Lively (che interpretava Serena van der Woodsen), Leighton Meester (nel ruolo di Blair Waldorf e Ed Westwick (che interpretava Chuck Bass).

Secondo indiscrezioni sarebbero 10 i nuovi episodi in arrivo e saranno pronti per la messa in onda già entro la primavera del prossimo anno.

C'è però una brutta notizia per i fan più nostalgici: si tratta di storie completamente nuove che non avranno alcun legame con Serena, Blair, Chuck. Gli amati personaggi creati da Cecily von Ziegesar, infatti, in questo reboot non ci saranno, così come cambieranno le dinamiche e i social utilizzati, per essere più al passo con i tempi.

(Credits photo: facebook.com/GossipGirl)