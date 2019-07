"Vorrei diventare Chiara Ferragni": il video di Naike Rivelli dal chirurgo

Tutti quanti noi abbiamo dei personaggi famosi ai quali vorremmo assomigliare. Ad esempio, Naike Rivelli vorrebbe essere Chiara Ferragni! In un video pubblicato su Instagram, la figlia di Ornella Muti racconta la sua esperienza dal chirurgo plastico. Un siparietto molto divertente, dove a un certo punto Naike esprime il suo desiderio di diventare l'influencer più famosa d'Italia. "Sono venuta qui per chiedere se è facile o difficile trasformarmi in Chiara Ferragni", dice la Rivelli. Dopo uno scambio di battute con il medico e la sua assistente, la paziente decide di restare se stessa: "Vi piaccio così? Sto bene così? Allora niente Chiara Ferragni".

Si tratta ovviamente di uno scherzo. Nel filmato vediamo tutto l'intervento: Naike non vuole più assomigliare alla Ferragni, ma nonostante ciò decide ugualmente di farsi qualche ritocchino di botox. Ha paura, ma si lascia andare alle cure del chirurgo.

Nel video, la Rivelli rivela di aver passato una notte bollente con il suo compagno calabrese. Chissà cosa penserà lui dei ritocchini della fidanzata. Forse per lui è bella anche con qualche piccola ruga.