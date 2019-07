La chiacchierata tra la volpe e l'automobilista: il video surreale

Ci troviamo sui Monti Sibillini, nelle Marche, un luogo meraviglioso dove la natura la fa da padrona. Un automobilista sta percorrendo la strada che da Pretare porta a Forca di Presta, quando fa un incontro particolare. Davanti a lui una volpe. Bellissima. L'uomo ferma la macchina, scende e va incontro all'animale.

La volpe, forse un po' impaurita all'inizio, sembra ascoltarlo mentre l'uomo le parla. "Quanto sei bella", le dice. "Vieni qui. Non mi dare un morso però. Sei ferita? Non avere paura", queste sono le prime parole dell'automobilista. L'animale lo ascolta e, buona buona, si mette a sedere. "Ti do una merendina", continua. Torna in macchina, prende una crostatina al cioccolato e gliela porge. La volpe la prende al volo e scappa. L'uomo, stupito da quello che è successo, ride e le grida "Grazie eh". E poi termina con: "Io vado bambola, ciao".

La scena, ripresa con il cellulare e pubblicata sui social, è diventata in poco tempo virale e ha commosso tutti. Gli occhi della volpe sono dolcissimi. Anche se non dovremmo mai dare del cibo agli animali selvatici - soprattutto le merendine piene di conservanti - questa chiacchierata ci ricorda quanto la natura sia meravigliosa e va sempre e comunque salvaguardata.