Multa di 300 euro per un pisolino sull'amaca: flash mob di protesta

Cosa c'è di più rilassante di un bel pisolino in amaca all'ombra degli alberi in una pineta? Deve averlo pensato anche un turista austriaco quando ha visto la bella pineta di Barcola, un luogo molto amato dai triestini che qui vanno a prendere il sole, a fare il bagno al mare o a praticare attività sportive all’aperto.

L'uomo, un austriaco di 52 anni in vacanza in Italia, ha così montato la sua amaca, pensando di non fare niente di male. Ma così non è stato per gli integerrimi vigili urbani che gli hanno comminato una multa di 300 euro.

Il turista, infatti, avrebbe violato l'art.36 del Regolamento del Verde Pubblico, che vieta di "appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere”.

In un comunicato stampa si legge che la Polizia Locale è impegnata a vigilare sul lungomare di Barcola per controllare l'incremento del traffico e tutelare la sicurezza stradale, per controllare la correttezza delle attività commerciali, prevenire la microcriminalità e migliorare la fruibilità dei servizi balneari.

Tuttavia, per quanto il loro lavoro sia apprezzato da cittadini e non, l'episodio della multa a molti è sembrato eccessivamente severo tanto da ispirare l'organizzazione di un flash mob di protesta che si terrà domani al grido di "amache libere".

La multa non lascerà un bel ricordo al turista austriaco, ma probabilmente l'uomo ricorderà anche la solidarietà dei cittadini.