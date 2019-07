Autista raggiunge 9 ore di lavoro e lascia 55 ragazzi in autogrill di notte

Una settimana di campeggio a Treviso per un gruppo di 55 ragazzini svizzeri. Sono partiti da casa al mattino in pullman. Ma qualcosa ha fermato il loro viaggio. L'autista, infatti, trascorse le 9 ore consecutive di guida, in piena notte si è fermato in autogrill, ha lasciato le chiavi all'unico 18enne presente, ha preso un taxi e si è diretto in albergo a riposare. Per lui, l'orario di lavoro era finito da un pezzo. L'episodio bizzarro è accaduto sull'A4 nella stazione di servizio di Calstorta.

I ragazzi - tutti minorenni, meno uno - si sono ritrovati così da soli di notte. Non sapendo che fare, hanno preso le loro tende da campeggio, le hanno montate e si sono messi a dormire nella piazzola dell'autogrill. Alcuni automobilisti di passaggio, resesi conto della presenza dei giovani, hanno avvertito le Autorità. Giunti sul posto, gli agenti hanno provato più volte a chiamare l'autista scomparso, che nel frattempo si era fatto portare a Jesolo.

Quando è riuscita a contattarlo, la Polizia ha costretto l'uomo a tornare in autostrada per poi riprendere il suo viaggio. L'autista ha acconsentito, non senza una certa resistenza iniziale. L'episodio si è concluso senza nessun problema, ma ha rappresentato un vero e proprio rischio per i ragazzi minorenni protagonisti, loro malgrado. Per fortuna nessuno di loro ha deciso di prendere le chiavi e mettere in moto la vettura.