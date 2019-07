Presto potremo 'toccare' e 'afferrare' gli oggetti nella realtà virtuale con dei guanti speciali

In Corea i ricercatori dell’Istituto di Scienza e Tecnologia hanno creato dei guanti speciali che ci consentiranno di 'toccare' e 'afferrare' la realtà virtuale. I risultati del loro studio sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports e parlano di guanti leggerissimi che, attraverso una rete di sensori, sono in grado di ricostruire le sensazioni che si avrebbero nel mondo reale. In questo modo chi li indossa può afferrare oggetti virtuali e interagire con questi.

Oltre ai sensori, i guanti sono dotati di attuatori, ossia meccanismi che rispondono con segnali fisici come la vibrazione e la pressione, elementi che riescono a fornire informazioni anche sulla forma dell’oggetto che si vuole afferrare.

In sostanza, questi guanti funzionano così: i movimenti di chi li indossa e muove le mani per afferrare qualcosa nella realtà virtuale vengono captati dai sensori i quali, a loro volta, trasferiscono i dati tramite Bluetooth a un software in grado di ricreare su uno schermo i movimenti della mano virtuale.

Quando la persona afferra l’oggetto, quest’ultimo attiva dei meccanismi in silicone che si espandono, ricreando la sensazione di pressione sulle dita: in questo modo si avrà la sensazione di aver davvero afferrato quell’oggetto e di poterlo toccare e manipolare. Oggetti come questi guanti speciali potrebbero avere tantissime applicazioni, una su tutte, ad esempio, nei videogiochi: con guanti del genere, infatti, potrebbe diventare possibile un’interazione completa con gli oggetti e gli ambienti dei videogame.