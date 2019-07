A Bergamo targhe digitali per le biciclette per contrastare i furti

Molti abitanti di Bergamo utilizzano le biciclette per spostarsi: se da una parte questo contribuisce alla diminuzione dell’utilizzo delle automobili e dunque dell’inquinamento, dall’altra ha fatto sì che aumentassero i furti delle bici. Sono sempre di più, infatti, i furti di questi mezzi ed è per questo che, come riporta l’Eco di Bergamo, il sito bikebee.it ha creato un’anagrafe online dove i proprietari potranno registrare la propria bici per certificarne la proprietà.

In questo modo, in caso di furto sarà più semplice individuare il mezzo e soprattutto rintracciarne subito il proprietario. Il sito intende fornire agli utenti una sorta di targa digitale per identificare la propria bicicletta: questa targa verrà riconosciuta dalle forze dell’ordine e dalle amministrazioni comunali proprio per contrastare i furti sempre più numerosi. Molto spesso, infatti, i cittadini non denunciano nemmeno il furto in quanto risulta sempre difficile rintracciare il mezzo e poi provarne la proprietà.

Grazie al registro digitale, invece, sarà tutto più semplice anche perché verranno pubblicate anche le denunce di furto: in questo modo, la comunità dei ciclisti potrà partecipare alle ricerche dei mezzi rubati, mentre chi ha subito il furto potrà pubblicare le foto della propria bici per facilitarne l’identificazione. In realtà, prima di Bergamo hanno aderito a questa iniziativa già una ventina di città, tra le quali Parma e Rimini.