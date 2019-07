Passeggero si invaghisce dell’hostess e pur di non farla partire lancia un allarme bomba

Cosa non si fa per amore, verrebbe da dire, anche se forse Zoran N. ha un po’ esagerato: quest’uomo di 65 anni si è invaghito di una hostess in servizio su un volo Lufthansa in partenza da Belgrado e diretto e Francoforte. Le ha chiesto di andare a cena insieme a lui ma lei ha rifiutato. Di fronte a quel no, però, Zoran non si è arreso e ha pensato a una soluzione estrema.

Pur di non far ripartire l’assistente di volo che lo aveva conquistato, infatti, il 65 ha effettuato una telefonata anonima per segnalare la presenza di un ordigno a bordo dell’aereo. Ovviamente è scattato subito l’allarme bomba: i 130 passeggeri sono stati fatti evacuare dall’aereo, così come i 5 membri dell’equipaggio, tra i quali anche la hostess in questione. Le autorità hanno così effettuato tutti i controlli del caso e hanno appurato che a bordo del velivolo non c’era alcun ordigno.

Tutto questo trambusto ha causato il ritardo della partenza, prevista per le 6:15 ed effettuata alla fine dopo le 14 del 18 luglio. Per questo folle gesto, il 65enne è stato subito arrestato e, dopo l’audizione in procura, il giudice ha condannato l’uomo a un mese di carcere.