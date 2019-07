La figlia di Fiona May, Larissa, vince l'oro agli europei di salto in lungo

Nel 1987, Fiona May vince la medaglia d'oro agli Europei juniores di Birmingham, indossando la maglia della Gran Bretagna. Oggi a 32 anni di distanza, sua figlia Larissa Iapichino sale sul podio europeo con l'oro Under 20 del salto in lungo. Buon sangue non mente. Larissa ha 17 anni e una forza incredibile... proprio come la mamma.

"Non ci credo, è stato pazzesco", questo è stato il commento di Larissa dopo essere salita sul gradino più alto del podio. Lei, che è figlia d'arte anche da parte di padre, è umile e determinata allo stesso tempo. La figlia di Fiona ha fatto una gara tutta in salita. All'inizio ha totalizzato 5,93 sotto la pioggia. Poi 6,37, 6,33, 6,51, 6,58 e il 6,53 finale.

"E stata una gara bellissima - ha continuato la neo campionessa - perché ad un certo punto eravamo in tre in due centimetri. Fino all'ultimo salto è stata una gara con i brividi. Al primo salto con la pioggia ero 'impanicata', pensavo non sarei riuscita a saltare. Poi però mi son detta che dovevo soltanto fare del mio meglio e ci ho provato. Vincere a 17 anni significa tantissimo, le mie avversarie erano quotatissime, la svedese Johansson e l'inglese Mills soprattutto. È come uno shock, sono riuscita a fare 6,58 e a vincere il titolo. In tribuna c'erano tutti i miei compagni, mia mamma Fiona, mio papà Gianni e mia sorella Anastasia, ed è stato bellissimo. Una gara non facile, vento spesso contrario, siamo riuscite tutte a fare ottimi salti nonostante condizioni pessime. La settimana prossima forse andrò agli Assoluti di Bressanone e il prossimo anno vedremo. Intanto ci godiamo la festa, abbiamo fatto un Europeo pazzesco, che Italia".