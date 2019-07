Un maiale si fa il bagno alle Terme di Siena e la foto diventa virale

Anche i maiali hanno bisogno di staccare la spina. E così un suino ha deciso di incamminarsi dalla sua fattoria e di andare a farsi un bel bagno nelle acque calde e depurative delle terme di "Balena Bianca", a Bagni San Filippo (in provincia di Siena). Un luogo meraviglioso che fa breccia nel cuore di tutti... anche dei maiali.

La foto del bagnetto è stata scattata da una fotografa, Carlotta Bertelli, e in pochissimo tempo ha fatto il giro della rete ed è diventata virale. I bagnanti, che erano immersi nelle acque termali in quel momento, quando hanno visto il suino avvicinarsi ed entrare, non hanno creduto ai loro occhi. Ma l'animale, indifferente allo stupore delle persone, si è seduto e ha cominciato a farsi il bagno, in maniera molta tranquilla. Poi, quando ha capito che lo stavano per catturare, è scappato a gambe levate.

La fotografa ha commentato così quel momento che è riuscita a immortalare: "Sembrava che fosse venuto a mettersi in posa e la cosa ha suscitato un mix di incredulità e di divertimento in tutti i presenti, me compresa. Ecco quindi lo scatto: è una foto fatta al volo con il cellulare ma credo renda bene l’idea e spero faccia sorridere anche voi".

Non è infrequente che in questa zona i maiali, e non solo, facciano una cosa del genere. Nei dintorni è pieno di fattorie e allevamenti, può capitare che qualche animale scappi per prendersi un momento di relax. Del resto, le terme fanno gola a tutti e anche i suini devono poterne godere.

La zona è aperta a tutti, sia le persone che gli animali possono entrare tranquillamente. Per evitare però situazioni pericolose, l'amministrazione sta cercando di avviare una serie di azioni per mettere in sicurezza tutta l'area.