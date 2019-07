Francesco Totti show alle nozze della cognata: “Il matrimonio può durare tutta la vita”

La simpatia di Francesco Totti ormai è cosa nota: ma riuscire a far ridere tutti i presenti durante la celebrazione di un matrimonio in chiesa è qualcosa da veri fuoriclasse. Eppure l’ex capitano giallorosso, con la sua spontaneità e la sua genuinità, è riuscito a fare un piccolo show anche in questo caso, rispondendo a una domanda che gli ha rivolto il sacerdote.

L’ex calciatore della Roma si trovava al matrimonio della cognata Silvia Blasi, sorella di Ilary, alla quale ha fatto anche da testimone insieme a sua moglie. È stata proprio Ilary a riprendere con il cellulare il divertente siparietto e a postarlo poi su Instagram. A un certo punto, il sacerdote che stava celebrando la funzione ha coinvolto Francesco, chiedendogli se secondo lui il matrimonio può essere eterno.

Totti è rimasto un po’ spiazzato dalla domanda ma poi ha risposto convinto: “Credo che il matrimonio possa durare tutta la vita, anche perché se prendi una decisione del genere vuol dire che la persona che hai al fianco è quella più importante della tua vita”. A questo punto è scattato il siparietto che ha suscitato l’ilarità dei presenti, perché il prete ha guardato l’ex giocatore con aria interrogativa, come se si aspettasse una risposta ben più ampia. A quel punto Totti ha continuato: “Non va bene? Ma che siamo su Scherzi a parte? – ha detto divertito – neanche al matrimonio mio ho parlato così tanto, ora devo parlare oggi?”. Di fronte a questa risposta, tutti i presenti in chiesa sono scoppiati a ridere.

Ilary Blasi ha condiviso anche diverse foto della cerimonia sul suo profilo, pubblicando anche una bellissima dedica per sua sorella Silvia: “19.07.19. Mancavi solo tu per raggiungere l’en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta - si legge nel post - Tu che sei la più grande di NOI e lo dimostri in tutto quello che fai. A te Silvia io auguro di sorridere sempre proprio come fai in questa foto. Ti voglio bene sorella mia”.