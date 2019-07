Riverdale 4, Shannen Doherty comparirà nella prima puntata per il tributo a Luke Perry

La serie tv Riverdale è giunta ormai alla quarta stagione: questa volta, però, purtroppo non ci sarà Luke Perry. Al Comic-Con di San Diego è stato annunciato che nella premiere della nuova stagione è previsto un tributo all’attore scomparso nel marzo scorso e proprio per questo motivo sarà presente anche Shannen Doherty.

L’attrice di Beverly Hills 90210 interpreterà un ruolo chiave che servirà a giustificare l’assenza di Fred Andrews, il personaggio che era interpretato da Luke Perry. Il titolo della puntata sarà “Chapter Fifty-Eight: In Memoriam”: l’episodio sarà interamente dedicato a Fred e servirà a raccontare l’influenza del personaggio e a spiegare la sua eredità sulla comunità di Riverdale.

La parte di Shannen Doherty sarà marginale ma avrà comunque un grande significato: il suo grande amico e collega Luke Perry, infatti, desiderava da tempo che l’attrice entrasse nel cast di Riverdale, addirittura dalla prima stagione.

“Sono profondamente onorata di rendere omaggio a Luke in Riverdale – ha scritto l’attrice in un commovente post su Instagram – L’attenzione che questa serie tv ha messo nell’onorare la sua memoria è una cosa bellissima. Ci manca. Oggi. Domani. Per sempre”.