Francesco Monte vuota il sacco: "Non ho mai tradito Giulia"

Con grande stupore la storia d'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte, qualche tempo fa, si è conclusa. Stupore perché la coppia sembrava andare d'amore e d'accordo. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, i due avevano continuato a vedersi anche fuori e pubblicavamo molte foto di loro felici sui social network. Poi di colpo la rottura.

Cosa sarà successo? I follower hanno ipotizzato un tradimento da parte di Francesco, che come sanno in molto e parecchio sensibile al fascino delle donne. Per tanto tempo nessuno dei due ha parlato. Lei non ha mai confermato e lui mai confessato. Ma ora, l'ex tronista du Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e ha dichiarato di non aver mai tradito Giulia. Non ha detto le motivazioni della fine della loro relazione, si è limitato semplicemente a spiegare che l'amore può anche finire da un momento all'altro. Per il momento Giulia non ha ancora replicato.

Francesco ha anche dichiarato di esserci rimasto molto male quando ha letto del presunto tradimento. La cosa, infatti, che lo ha ferito di più è quella di essere stato etichettato come "traditore". Ma si sa, gli haters non sono di certo buoni e comprensivi.

Ora, che ha chiarito la sua posizione, Monte si dedica al lavoro. Vuole dimostrare a tutti che oltre al bel viso, che anche un cervello. Il prossimo autunno parteciperà al programma "Tale e quale show" e ha tutta l'intenzione di far vedere a tutti di cosa è capace.