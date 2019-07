Bradley Cooper e Irina Shayk avrebbero già trovato un accordo per la custodia della figlia

Ormai è passato più di un mese dalla fine della storia d’amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk: la modella sembra aver reagito subito alla separazione, adesso è una bellissima mamma single e si è già fatta vedere in giro con sua figlia, Lea De Seine. In quanto a Bradley Cooper, invece, continuano le voci sulla sua presunta relazione con Lady Gaga ma al momento non ci sono conferme in proposito.

Sebbene l’attore e la modella siano ormai separati, per il bene della loro bambina hanno deciso di trovare un accordo per la sua custodia, senza battaglie legali di sorta. Secondo quanto riportato dal tabloid americano TMZ, la coppia si sarebbe infatti già accordata per la custodia congiunta: la condivisione sarebbe esattamente al 50%, con possibili variazioni che dipenderebbero esclusivamente dagli impegni lavorativi dei due ex.

Sia Bradley che Irina, inoltre, avrebbero deciso di vivere a New York proprio per facilitare le cose e riuscire a essere entrambi presenti per la piccola Lea; in realtà, i due hanno anche una casa in comune a Los Angeles, ma avrebbero comunque optato per la Grande Mela. Insomma, nonostante la rottura, sembra che l’attore e la modella siano riusciti a mantenere rapporti civili proprio per proteggere la loro bimba e per far sì che non risenta della loro separazione.