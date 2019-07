Sharon Stone: "Dopo l'ictus, sono stata dimenticata come Lady Diana"

"E' successo come a Lady Diana, entrambe eravamo famose, lei è morta e io ho avuto un ictus e siamo state dimenticate".

Con queste parole Sharon Stone, 61 anni, descrive il difficile momento vissuto dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpita nel 2001, quando si è resa conto di essere stata completamente messa da parte da chi le aveva sempre detto di amarla. "Sono stata trattata in modo crudele e brutale... ho perso tutto e mi sono sentita dimenticata".

L'attrice parla dei suoi sentimenti in una intervista a "Variety", rivelando di aver impiegato 7 anni per riprendersi veramente, ma che intanto ha perso tutto ciò che aveva. Nella vita professionale ha dovuto fare i conti con tante porte chiuse, ricevendo aiuto soltanto da Bernard Arnault, che le offrì un contratto per Dior. Nella vita privata ha dovuto lottare per poter tornare ad occuparsi di suo figlio Roan, affidato al suo ex marito.

Quell'episodio le ha stravolto la vita: la Stone ha raccontato di essere stata colpita da un fortissimo mal di testa (un colpo fulminante che le ha fatto perdere i sensi) e di essere ricorsa alle cure dei medici soltanto diversi giorni dopo. Intanto l'ictus era in corso: un'arteria vertebrale si era rotta provocando un'emorragia durata giorni.

L'attrice ha raccontato di essersi svegliata in ospedale senza sapere cosa fosse accaduto. Poi ha dovuto pian piano ricostruire la sua vita, passo dopo passo. Le probabilità di sopravvivenza erano scarsissime. E anche durante la convalescenza, per tanto tempo, ha pensato che sarebbe morta.

Dopo questa terribile esperienza, Sharon è diventata una sostenitrice delle tantissime donne colpite dalle malattie che invecchiano il cervello. E proprio nel corso di un evento benefico sul tema, che si è svolto la scorsa settimana, ha partecipato come testimonial, ricordando a tutte le donne di non sottovalutare mai un forte mal di testa.

(Credits photo: instagram/sharonstone)