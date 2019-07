Arriva l'afa e il caldo dall'Africa: sono previsti anche 40 gradi

Questa settimana le temperature saliranno ancora di più. Dall'entroterra marocchino verso l'Europa e il Mediterraneo, infatti, sta arrivando l'aria calda del Deserto del Sahara. Sono previsti anche 40 gradi. È il "rovente anticiclone africano", come lo chiamano gli addetti ai lavori, che ci informano anche sulle zone più a rischio. Nelle regione del settentrione la colonnina raggiungerà 36-37° centigradi. Anche Lazio e Umbria avranno queste temperature. Le città dalla parte del Tirreno, invece, avvertiranno più afa. Il picco, a metà della settimana, dove si potranno registrare anche i 40 gradi. Sicilia e Sardegna le più calde. Firenze, Terni e Ferrara, invece saranno le città più roventi.

Questa ondata di caldo torrido persisterà per tutta la settimana. È la terza di questa estate e la seconda per quanto riguarda l'intensità. A complicare la situazione e a renderla ancora più insostenibile, ci si metterà anche l'umidità che farà percepire ancora più caldo.

Come ogni anno, il Ministero della Salute ha raccomandato prudenza. Le alte temperature, infatti, potrebbero essere molto rischiose per alcune categorie di persone, come ad esempio i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza. Anche chi è costretto a lavorare all'aperto dovrà prendere qualche precauzione in più in questi giorni. Innanzitutto è bene restare a casa nelle ore più calde. Se questo non è possibile, bisogna coprirsi la testa e preferire indumenti chiari di lino o cotone. Non dimenticare per nessuna ragione al mondo la crema solare, e poi bere tanta tanta acqua.