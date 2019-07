Amanda Knox non ha più soldi e crea una raccolta fondi per il matrimonio

Amanda Knox e il suo fidanzato, Christopher Robin, hanno lanciato una raccolta fondi per finanziare il loro matrimonio. La coppia intende raccogliere 10mila dollari per organizzare "il party migliore di sempre" per la famiglia e gli amici.

La notizia è stata pubblicata dal New York Daily News ed ha fatto ben presto il giro del web.

La coppia ha dichiarato di aver speso tutti i fondi messi da parte per il matrimonio per consentire ad Amanda di tornare in Italia e partecipare al Festival della Giustizia Penale, che si è tenuto a Modena nel mese di giugno scorso: "Non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio e il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda allo stesso tempo. Ma quando l'Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante".

Poi hanno aggiunto: "Ne è valsa la pena. Amanda ha raggiunto un po' di cuori ed è guarita un po' anche lei". Nonostante sia stata definitivamente assolta dall'accusa di omicidio della coinquilina Meredith Kercher, infatti, per l'opinione pubblica è sempre rimasta una figura molto controversa.

Ora che la vicenda giudiziaria è conclusa, però, la ragazza sta voltando pagina con il suo nuovo compagno. Nella pagina web creata per l'occasione da Amanda e Christopher si legge: "Chiunque donerà riceverà una copia firmata, in edizione limitata, di The Cardio Tesseract, il nostro libro di poesie d'amore a quattro mani".

(Credits photo: Instagram/amamaknox)