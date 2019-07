Ed Sheeran nei guai con i vicini: nasconde una piscina con le balle di fieno

Ed Sheeran sta usando delle balle di fieno per impedire ai curiosi di sbirciare il laghetto che ha costruito nella sua tenuta di Suffolk. I vicini lo hanno accusato di aver infranto un divieto.

Per comprendere meglio la faccenda, va detto che il Consiglio distrettuale costiero di Suffolk nel 2016 aveva concesso al cantante di costruire il laghetto in questione (costato ben 500mila sterline) all'interno della sua enorme magione (costata ben 47 milioni di sterline) a patto che fosse utilizzato esclusivamente per ricreare un habitat naturale per rane, tritoni e libellule. Lo stesso consiglio aveva proibito usi ludici, men che meno che diventasse una piscina. Al cantante veniva permesso soltanto di accedervi in barca per effettuare la pulizia da rami o erbacce.

Secondo i vicini, però, Sheeran avrebbe stravolto il progetto e, al posto dello stagno ora nella sua tenuta ci sarebbe una splendida piscina (abusiva), utilizzata dalla popstar per nuotare con sua moglie Cherry Seaborn e i loro (numerosi) amici. Per nascondere questo segreto da occhi indiscreti, poi, è stato eretto un vero e proprio muro di protezione composto da palizzate e balle di fieno sovrapposte che raggiungono un'altezza di circa 2 metri e mezzo.

La muraglia di balle di fieno copre l'unico lato della proprietà che restava esposto agli sguardi indiscreti dei tanti escursionisti di passaggio sul viale esterno, mentre tutti gli altri erano già naturalmente protetti da un'alta siepe.

La cosa ha fatto infuriare i vicini di Sheeran, tanto da indurli a richiedere l'intervento del Consiglio e delle indagini di approfondimento della questione. Ma pare che, per ora, non ci siano provvedimenti in corso e che, anzi, gli accertamenti non avrebbero prodotto alcuna prova tangibile della trasformazione dello stagno in piscina.

(Credits photo: dailymail.co.uk)