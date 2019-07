Mangia un pezzo di carne e muore soffocato: 5 mesi dopo muore allo stesso modo il fratello

Gwyn e Selwyn Francis erano due fratelli, rispettivamente di 62 e 68 anni. La loro è una storia triste, dove il destino ha giocato in maniera beffarda. Sono morti a 5 mesi di distanza l'uno dall'altro, soffocati da un pezzo di carne mangiato troppo velocemente. Hanno fatto la stessa fine. E anche un terzo fratello, in un'intervista, ha ammesso di avere la stessa abitudine, quella di divorare una bella bistecca senza masticarla a sufficienza, con il rischio di farla andare di traverso.

Il primo episodio c'è stato lo scorso gennaio: Gwyn stava mangiando al ristorante quando un pezzo di carne è rimasto bloccato nella trachea e gli ha spezzato il respiro. A niente sono serviti gli interventi dei familiari prima e dei soccorso dopo. L'uomo è morto per una ipossia cerebrale. A inizio luglio, invece, è toccato a Selwyn: sempre in un ristorante, la bistecca ordinata gli è stata fatale. Lui, però, è deceduto il giorno dopo in ospedale.

Quella dei fratelli Francis è proprio una brutta abitudine. Il cibo deve essere masticato bene prima di essere ingerito altrimenti si rischia di non farlo scendere correttamente. In questi casi, la manovra di Heimlich può salvare la vita. La tecnica viene usata, infatti, per liberare le vie aeree. In pratica si devono praticare una serie di rapide e profonde pressioni sull'area addominale della vittima, proprio sotto lo sterno, utilizzando braccia a mani. In questo modo il cibo andato di traverso uscirà dalla bocca e il malcapitato sarà salvo.