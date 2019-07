Russia: cane abbandonato percorre 200 km in 2 giorni per tornare a casa

Questa incredibile storia arriva dalla Siberia e la protagonista è una cucciola di un anno di razza bullmastiff di nome Manora, soprannominata Maru.

Maru è stata abbandonata dalla sua proprietaria dopo 6 mesi dall'adozione: la donna sosteneva di non potersene più occupare perché allergica, così l'ha messa su un treno diretto a Novosibirsk che l'avrebbe riportata nel suo allevamento originario, a Krasnoyarsk.

Durante il lungo viaggio in Transiberiana, però, mentre il treno era fermo nella stazione di Achinks, Maru è riuscita ad aprire la porta dello scompartimento con le zampe e a scappare.

Inutili i tentativi del personale del treno di recuperarla e i diversi appelli diramati per ritrovarla: la cagnolina sembrava letteralmente sparita.

Due giorni dopo la sua scomparsa, però, è avvenuta l'incredibile scoperta: Maru è stata ritrovata in una zona industriale nei pressi dell'abitazione della sua padrona, a quasi 200 km dal luogo in cui era sparita.

Il cane ha seguito a ritroso i binari della ferrovia Transiberiana, attraversando la foresta piena di lupi e orsi e percorrendo quasi 200 km per tornare dalla donna che l'aveva abbandonata. Chi l'ha trovata ha dichiarato che aveva le lacrime agli occhi e le zampe ferite. Se non fosse stato per le ferite, sicuramente sarebbe riuscita a ritrovare quella che considerava la sua casa e la sua famiglia.

Ora Maru, dopo essere stata in cura presso un ambulatorio veterinario di Novosibirsk, si trova nuovamente nel canile in cui è nata e dove si trovano anche la sua mamma e il suo papà.

(Credits photo: metro.co.uk)