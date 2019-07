Pazzesco Ed Sheeran: record di vendite per "No. 6 Collaborations Project"

Record di vendite per "No. 6 Collaborations Project", l'album di featuring di Ed Sheeran. I suoi duetti con Justin Bieber e Travis Scott, tra gli altri, stanno facendo impazzire il mondo intero. E tutti corrono a comprarlo. I numeri parlano chiaro: 57mila acquisti, 18mila download online e 70.2 milioni di singoli ascolti solo nella prima settimana dalla sua pubblicazione. Così Ed salta in prima posizione e il suo disco è quello che ha venduto più copie così rapidamente nel 2019 in Gran Bretagna. Secondo classificato "Divinely Uninspired to a Hellish Extent" di Lewis Capaldi e "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" di Billie Eilish.

Nell'album è possibile ascoltare pezzi realizzati con una serie di artisti internazionali di prim'ordine. A soli 28 anni, l'artista sa davvero come far felice il suo pubblico. Oltre ai già menzionati Justin Bieber e Travis Scott, Sheeran ha collaborato con: Eminem & 50 Cent, Skrillex, Chris Stapleton & Bruno Mars, Camila Cabello & Cardi B, Chance the Rapper & PnB Rock, Stormzy, Ella Mai, H.E.R. e Khalid.

Un altro importante traguardo per il cantante che ha fatto innamorare tutti con la sua inconfondibile voce e le dolcissime note delle sue canzoni.