Cibo da spiaggia: l'insalata di riso batte tutti, lo dice Coldiretti

Che il cibo sia una vera passione per gli italiani è una cosa risaputa. Una recente ricerca di Coldiretti infatti ha confermato addirittura che rappresenta un importante criterio per la scelta della meta delle proprie vacanze: per 1 italiano su 5 rappresenta "il principale criterio di scelta", mentre per poco più della metà è considerato "uno dei criteri di scelta".

Ma quali sono i cibi preferiti da consumare al mare, sotto l'ombrellone? Sicuramente in molti preferiscono cibi freschi come l'insalata di riso (regina della classifica) e la macedonia, ma non sono in pochi a concedersi anche pietanze decisamente impegnative, come la frittata e addirittura le lasagne.

Vediamo cosa dice nel dettaglio la classifica stilata da Coldiretti...

Il 28% degli intervistati ha dichiarato di preferire le insalate di riso, ma anche quelle di mare e di pollo.

Il 20% ha indicato le macedonie in cima alle proprie preferenze.

Il 18%, invece, preferisce la caprese con mozzarella e pomodoro.

Fin qui tutto normale, perché si tratta di alimenti freschi e leggeri. Ma vediamo come continua la classifica.

Il 7% ha orgogliosamente dichiarato di consumare con piacere una tradizionale frittata, di verdura o di pasta.

Il 6% ha confessato di non temere il caldo e di continuare a preferire lasagne e parmigiana.

Dunque neanche il caldo riesce a fermare gli amanti del cibo. E questa tendenza è decisamente confermata dai dati sulla spesa turistica rilevati da Coldiretti.

Un terzo delle spese effettuate durante le vacanze riguarda proprio il cibo, indipendentemente dal fatto che venga consumato in ristoranti, pizzerie, agriturismi o per l'acquisto di street food e specialità gastronomiche locali. Nel 2019 è stata stimata una spesa annua di circa 27 miliardi!