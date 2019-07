Elena Santarelli risponde a chi le dice di essere troppo magra e colpisce tutti

Elena Santarelli è tornata a rispondere agli haters che la criticano. Oggi sotto l'occhio vigile degli utenti della rete è caduta una foto dell'ex modella. Nell'immagine, Elena è in costume e alcuni hanno fatto notare la sua eccessiva magrezza. Ha sempre avuto un fisico longilineo senza un filo di pancia, ma ora i follower pensano che sia troppo. E non risparmiano parole al vetriolo.

Stanca delle critiche e delle accuse che in questi ultimi anni ha ricevuto, Elena decide di rispondere per le rime e cerca di spiegare la sua condizione: "Non ho fatto nessuna dieta, è stato il dolore vissuto negli ultimi anni a prosciugarmi". Ma gli haters non si placano e lei cerca di metterli a tacere una volta per tutte con queste parole: "Allora, ora te lo spiego per bene visto che vuoi fare la simpatica. Il 30 novembre 2017 a mio figlio hanno diagnosticato un tumore cerebrale e pochissimi mesi fa ha finito le chemio. Scusami se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri, il mio dolore mischiato ad altro dolore di altre famiglie mi ha prosciugata. La mia vita è cambiata e così anche il mio corpo: pur mangiando, non ingrasso. Spero di essere stata chiara, buona serata".

Accanto a chi la critica, però, ci sono tante persone che esprimono per la showgirl italiana supporto e vicinanza. Un utente, ad esempio, ha scritto: "Elena sei un esempio di forza". E un altro ancora: "Elena sono una donna e una mamma che ti ammira da sempre, sempre, sempre. La tua educazione e intelligenza danno il tocco di classe alla tua bellezza. Vorremmo sempre essere rappresentate da Donne come te".