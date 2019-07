Neil Armstrong morto per cure sbagliate: l'ospedale pagò la famiglia per nascondere tutto

Neil Armstrong è morto il 25 agosto del 2012 a causa delle complicazioni derivanti da un intervento al cuore. Almeno così si pensava fino a poco tempo fa.

Ma ora sorgono nuovi dubbi sulle cause della morte del primo uomo a posare piede sulla Luna. A sollevarle è stata una email anonima inviata al New York Times, proprio a pochi giorni dai festeggiamenti del 50esimo anniversario dello sbarco sulla luna.

La lettera contiene 93 pagine di documenti autentici che rivelano le reali cause del decesso ed un messaggio: "spero che queste informazioni possano salvare altre vite”.

Così il New York Times ha ricostruito le ultime ore dell'astronauta in un’inchiesta che è stata pubblicata lo scorso 23 luglio.

Nei primi giorni dell'agosto 2012 Armstrong aveva subito un intervento al cuore dal quale si stava riprendendo bene, come testimonia una dichiarazione della moglie a The Associated Press, che raccontava che l'uomo aveva già cominciato a fare i primi passi nel corridoio dell'ospedale. Ma la rimozione dei fili per l'applicazione del pacemaker temporaneo scatenò un'emorragia e poi una serie di complicazioni a catena, fino alla morte.

I figli di Armstrong sostennero che il padre fosse morto per cure sbagliate, ma il Mercy Health-Fairfile Hospital (nell’Ohio) insabbiò tutto, pagando 6 milioni di dollari alla famiglia per mettere tutto a tacere.

La rivelazione sta sollevando molte polemiche negli Stati Uniti e in molti pretendono (giustamente) che ora si faccia chiarezza sul caso.