“Fast&Furious”, incidente sul set: la controfigura di Vin Diesel è in coma

Nel 2013 sul set di “Fast&Furious” è accaduta una tragedia: l’attore Paul Walker è morto in un incidente d’auto. Quest’anno, durante le riprese del nuovo film, il nono della saga, è accaduto un altro grave incidente: la controfigura di Vin Diesel, Joe Watts, è caduto di testa da un’altezza di oltre nove metri e ora si trova ricoverato in condizioni gravissime e in coma indotto.

Secondo quanto riportato dal Sun, Vin Diesel era presente al momento dell’incidente, ha visto la scena con i suoi occhi e sarebbe rimasto letteralmente sotto shock, scoppiando anche in lacrime. Le riprese del film sono state interrotte e ora si attendono notizie dello stuntman.

L’ultimo aggiornamento lo ha fornito tramite Facebook la fidanzata di Joe Watts, Tilly Powell: “Le condizioni sono stabili ed è stato monitorato per tutta la notte – ha scritto – lo amo moltissimo e il mio cuore è devastato. La sua famiglia e i suoi amici sono al suo fianco per aiutarlo ad affrontare tutto questo”.