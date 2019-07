Bella Thorne rivela: “Sono pansessuale e non lo sapevo”

Che Bella Thorne fosse bisessuale è noto ormai dal 2016, quando l’attrice rivelò di essere attratta anche dalle donne. Oggi è fidanzata con Benjamin Mascolo dei Benji&Fede e sembra molto felice della sua love-story; tuttavia, proprio di recente Bella ha capito di essere pansessuale. Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista per ABC News: “Qualcuno mi ha spiegato in modo approfondito di cosa si tratta – ha detto – e così ho capito di essere pansessuale. Prima non lo sapevo”.

Essere pansessuali significa non concentrarsi sul genere delle persone: chi si identifica in questo orientamento sessuale può provare un’attrazione fisica ma anche emotiva e spirituale per qualsiasi persona, indipendentemente dal suo genere o dal suo stesso orientamento. “Letteralmente ti piace la personalità – ha spiegato Bella – ti piace solo un essere umano. A me piacciono le persone sexy, le ragazze sexy, i ragazzi sexy. Mi piace sexy in generale”.

Bella Thorne, in realtà, non è di certo la prima star a definirsi pansessuale: prima di lei hanno confessato di esserlo anche Miley Cyrus, Janelle Monae e tanti altri cantanti e attori, e persino un personaggio (non l’attore) dei film e dei fumetti, Deadpool.