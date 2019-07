Cina, bimba muore su uno scivolo gonfiabile: "C'era troppa gente"

La tragedia è avvenuta sabato 20 luglio alle 16 (ora locale) nella provincia di Anhui in Cina, al Fengda International Hot Spring Holiday Resort.

La bimba di 8 anni stava giocando sull’attrazione “Deep Sea Treasure”, una piscina gonfiabile con scivolo. Ad un certo punto, però, una parte della struttura è collassata, intappolando e schiacciando la piccola.

In un video girato da alcuni testimoni si vede la madre che grida per chiedere l'intervento di un'ambulanza, mentre tenta disperatamente di salvarla.

I soccorritori sono immediatamente intervenuti ed hanno prontamente trasportato la bambina nel più vicino ospedale, ma per la piccola non c'è stato niente da fare.

Al momento sono in corso le indagini per appurare le cause dell'incidente, in cui sono rimaste ferite anche altre 4 persone, seppure in maniera non grave. Pare che la struttura potrebbe essere collassata per la presenza di troppe persone.

(Credits photo: The Sun)