Arriva l'app che elimina le persone "sgradite"... dalle tue foto

Di recente sta spopolando FaceApp, utilizzata da tutti per mostrare la propria immagine invecchiata. Ma chi ama condividere le proprie foto sui social, sa benissimo che si tratta solo di una delle tantissime applicazioni di photo editing utilizzate per modificare il proprio aspetto e ottenere più like. C'è l'app che toglie la cellulite, quella che aggiunge tatuaggi e quella che scolpisce gli addominali...

Oggi però arriva un'app che fa qualcosa di diverso: cancella le persone "sgradite" dalle foto! Si chiama Bye Bye Camera, si scarica a pagamento dall’App store di Apple ed è stata lanciata dall'artista Damjanski e dal collettivo Do Something Good.

In verità quest'app non è puramente ludica, ma si pone a metà strada tra un tool di photo editing e uno strumento artistico. La sua funzione è più o meno simile a quella di altre app come Spectre, ma l'effetto è appunto "più artistico".

Per eliminare gli umani Bye Bye Camera prima li rileva con l'algoritmo Yolo, poi utilizza l'intelligenza artificiale per ridipingere lo sfondo.

Il suo ideatore ha dichiarato a The Verge: «Siamo al servizio degli artisti che vogliono fotografare un mondo “post-umano”, ovvero senza persone. Una delle cose che più mi piace dell’app è che toglie gli esseri umani ma mantiene una traccia del loro passaggio».

Ora che sappiamo che esiste, non resta che provarla!

(Credits photo: The Sun)