La casa che ha ispirato l'horror "The Conjuring " è ancora infestata

Gli amanti del genere horror ricorderanno certamente il film "L’evocazione – The Conjuring" di James Wan, uscito nel 2013.

La pellicola è ambientata nel 1971 e racconta delle investigazioni dei coniugi ed esperti demonologi Ed e Lorraine Warren, incaricati di occuparsi dei fenomeni paranormali che si verificano nella nuova casa (infestata) in cui la numerosa famiglia Perron si è appena trasferita. Il film trae ispirazione da una storia vera.

Lo scorso mese la casa infestata del Rhode Island che ha ispirato questa storia è stata acquistata da due coniugi messicani, Cory e Jennifer Heinzen. E i due sostengono che... la casa è ancora infestata!

In una recente intervista, Cory (che per 10 anni è stato un investigatore paranormale) ha dichiarato: "Sentivamo porte che si aprivano da sole, passi e colpi. Ho difficoltà a stare lì da solo. Non ho la sensazione di qualcosa di malvagio, ma sento una presenza. Posso dire che succedono un sacco di cose in casa".

Cory e Jennifer hanno acquistato la casa da Norma Sutcliff. La precedente proprietaria aveva fatto causa alla casa di produzione del film per l'invasione di turisti, incuriositi dal film.

La buona notizia per gli appassionati di paranormale e del genere horror è che i due nuovi proprietari, Cory e Jennifer, al contrario della signora Sutcliff, saranno felici di ricevere ospiti: infatti i due coniugi stanno ristrutturando la casa per poterla presto "condividere" con gli altri.

(Credits photo: therepartee.com)