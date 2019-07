Il figlio di Robin Williams si sposa nel giorno del compleanno del padre

Il figlio di Robin Williams, Cody, si è sposato con la sua fidanzata Maria Flores nel giorno del 68esimo compleanno del padre. Un momento importante, che l'ultimogenito del grande attore ha voluto dedicare a suo padre, figura centrale della sua vita. È così che il 21 luglio scorso si è festeggiato l'amore.

Cody e Maria sono diventato marito e moglie nell'abitazione in cui Robin e la moglie vivevano, dove hanno allevato i loro figli, dove si sono amati e hanno costruito una famiglia.

Una cerimonia dolcissima che è stata documentata anche con qualche foto sui social network. La sorella di Cody, Zelda, ha anche dedicato al fratello minore parole dolcissime. Eccole: "Il 21 luglio ha significato molte cose per me nel corso degli anni. È il compleanno di una delle mie amiche preferite, quello in cui Neil Armstrong ha calpestato per la prima volta la luna. Ed è stato il giorno in cui è nato mio padre, e l'ultimo giorno in cui ho avuto modo di vederlo. Adesso il 21 luglio 2019, è diventato il giorno in cui ho guadagnato ufficialmente una nuova sorella".

Dopo aver scoperto di essere affetto da una malattia neurodegenerativa senza via di scampo, la star de "La leggenda del re pescatore" nel 2014 si è tolto la vita. Lasciando così un grande vuoto nel cuore di tutti noi. Robin aveva 3 figli: Zachary, 36 anni (avuto dalla relazione con Valerie Velardi), Zelda, 29 anni e Cody, 27 anni, avuti dalla moglie Marsha Garces Williams.