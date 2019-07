Apre il primo ristorante dedicato a Sailor Moon (a Tokyo)

Chi è cresciuto guardando in tv le avventure di Sailor Moon dovrebbe valutare l’ipotesi di una vacanza a Tokyo: nella capitale nipponica, infatti, il prossimo 15 agosto aprirà il primo ristorante interamente dedicato alla “combattente che veste alla marinara”.

Si chiamerà Sailor Moon Shining Moon Tokyo e l’ambientazione del locale sarà ovviamente legata al popolare cartone, così come il menù, che offrirà piatti ispirati ai personaggi della storia. Ad esempio, il burger di riso avrà la forma del Cristallo di Luna, mentre il riso al curry, la pietanza più amata da Bunny, verrà servito su un piatto recante la figura di un coniglietto.

Anche le bevande saranno a tema: ogni frullato, ad esempio, sarà dedicato a una guerriera Sailor, come quello rosso alle ciliegie ispirato a Sailor Mars, o quello al kiwi dedicato a Sailor Jupiter, in base ai colori delle loro divise. Ma non è tutto: il locale sarà dotato anche di un palcoscenico dove ogni sera degli attori metteranno in scena alcune vicende del manga. Il ristorante, inoltre, si trova nel quartiere di Azabu-Juban, lo stesso dove nel cartone abita Bunny e dove nella realtà, per molti anni, ha abitato Naoko Takeuchi, la creatrice della serie.