Chihuahua "rapito" da un gabbiano: l'appello disperato per ritrovarlo

L'incredibile storia di Gizmo, questo il nome dello sfortunato chihuahua, è accaduta nel Devon, in Inghilterra. Riportata dal Devon Live, ora sta facendo il giro del mondo.

La sua disperata proprietaria, Becca Hill, una ragazza di 24 anni, e il suo compagno qualche giorno fa ne hanno denunciato il "rapimento" da parte di... un gabbiano.

Becca ha raccontato che il suo cagnolino di sei anni si stava rilassando nel giardino di casa insieme a lei quando, improvvisamente, un gabbiano si è lanciato in picchiata su di lui, lo ha afferrato col becco e lo ha portato via in volo.

Alla testata che l'ha intervistata, Becca ha raccontato che lei e il suo compagno, proprietari anche di altri chihuahua, sono addolorati per l'accaduto: “Il gabbiano ha trasportato Gizmo in volo e pian piano non siamo riusciti a vederlo più, non ho idea se sia caduto in volo o dove sia ora.”

Sui social la ragazza ha condiviso le foto di Gizmo e ha lanciato un accorato appello: “Per favore, per favore, per favore, chiunque trovi un chihuahua mi chiami, un gabbiano lo ha preso dal mio giardino”.

Becca ha anche invitato tutti a fare attenzione ai propri giardini: eventi come quello capitato a lei e al suo Gizmo sono rari, ma possono accadere.

(Credits photo: Daily Star)