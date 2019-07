WhatsApp, in arrivo un'altra novità sui messaggi vocali

C’è chi le utilizza ogni giorno e chi, invece, odia riceverle, soprattutto se durano troppo: stiamo parlando delle note vocali di WhatsApp che, già con l’ultimo aggiornamento per Android, hanno subito una modifica molto apprezzata dagli utenti. Con questa nuova versione, infatti, è possibile ascoltare i messaggi vocali in sequenza, senza premere il tasto play per ciascuno, funzione molto utile soprattutto nelle chat di gruppo.

Ma ora gli sviluppatori di WhatsApp avrebbero in serbo un’altra novità: la notizia al momento non è ancora ufficiale ed è stata lanciata dall’account Twitter di WEBetaInfo, il quale ha informato che ben presto sarà possibile riprodurre le note vocali direttamente dalle notifiche. In sostanza, proprio come accade per i messaggi di testo la cui anteprima è visibile nelle notifiche, anche i messaggi vocali potranno essere ascoltati prima di aprire il messaggio, senza dover per forza accedere all’app.

I leave this here.

Yes, it's a push notification with an incoming voice message, on iOS.

It will be available in future (maybe in a major update with other features?) pic.twitter.com/eSm55GxFuO — WABetaInfo (@WABetaInfo) 18 luglio 2019

Con la nuova funzione, dalle notifiche apparirà direttamente il tasto play per consentire all’utente di ascoltare subito il vocale. Secondo quanto riportato, però, al momento questo aggiornamento sarebbe disponibile solo per iPhone, ma non si esclude il rilascio anche per Android più in avanti.